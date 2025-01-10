Несподівано: Трамп вперше публічно заявив про підготовку його зустрічі з Путіним

Трамп не став вдаватися у подробиці, тому невідомо, чи насправді готується така зустріч

Новообраний президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з правителем РФ Володимиром Путіним та публічно заявив, що її вже готують. Окрім цього, готується зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Трампа в Мар-а-Лаго 9 січня. Трамп під час зустрічі з губернаторами штатів від Республіканської партії заявив, що Путін хоче зустрітися і "ми це організуємо". Втім, жодних термінів він не назвав.

При цьому видання додає, що Трамп знову торкнувся теми війни в Україні та заявив, що її потрібно закінчити. В цьому контексті він знову згадав про бажання Путіна провести зустріч.

"Президент Путін хоче зустрітися. Він говорив про це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безлад", – сказав він.

Окрім цього, Трамп натякнув, що ведуться переговори про зустріч з керівником Китаю Сі Цзіньпіном. Мова йде про окрему зустріч, але ані формат, ані приблизні терміни цієї можливої зустрічі невідомі, оскільки уточнювати Трамп нічого не став.

Зазначимо, останнім часом команда Трампа переглядає свій підхід до припинення війни в Україні. Європейські партнери розцінили це як ознаку того, що його адміністрація не відмовиться від підтримки Києва. Побоювання щодо того, що Трамп кине Україну, лунають вже доволі давно.

А от колишній надзвичайний і повноважний посол України в США та Франції Олег Шамшур вважає, що у заявах Трампа про Україну немає жодного позитиву. За його словами, Трамп неадекватно сприймає як Україну, так і причини початку російського вторгнення, тому очікувати можна хіба що спроб тиску на Київ, а не на Кремль.