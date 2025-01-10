Не ховайте теплий одяг. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 10 січня

Погода в основному буде туманною.

На початку січня в Україні встановилася майже березнева погода. Але у п’яти великих містах України у п’ятницю, 10 січня, буде туман.

Про це повідомляє Sinoptik.ua. Йдеться про такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів.

Київ

Цей день у Києві буде хмарним — вранці хмари займуть своє місце під сонцем і не залишать його до самого вечора. Вдень йтиме дрібний дощ, який може посилитися до вечора. Температура повітря вночі буде +4 градуси, а вдень — +5…+7 градусів.

Харків

Хмарна погода буде триматися у Харкові до самого вечора. Вранці може бути дрібний дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів не очікується. Вночі та вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

Одеса

Погода в Одесі впродовж дня буде хмарною. Мінімальна температура повітря буде +8, максимальна – +10 градусів.

Дніпро

У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар, але опадів не буде. Мінімальна температура повітря буде +6… +7 градусів, а максимальна — +9… +10 градусів.

Львів

У Львові сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Зранку та вдень очікується сильний дощ зі снігом, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний сніг.

Мінімальна температура повітря буде від нуля до +2 градусів, а максимальна – +8…+9 градусів.

Нагадаємо, Україну після помітного потепління на початку цього тижня знову повернеться зимова погода. В неділю, 12 січня, в деяких регіонах України очікується мінусова температура та сніг.