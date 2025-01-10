Прикольні привітання з днем народження для хлопця українською: побажання у прозі та віршах

Веселі привітання обов’язково додадуть святкового настрою та зроблять День народження ще яскравішим

День народження — це особливий день, коли варто зробити приємний сюрприз і сказати теплі слова. Для хлопця важливо отримати щирі та яскраві вітання, які підкреслять його особливість і подарують гарний настрій. Якщо хлопцеві виповнюється 16, 17 чи 19 років, або це просто класний і крутий хлопець, привітання має бути стильним, веселим і запам’ятовуваним!

"Телеграф" зібрав добірку найкращих привітань у прозі та віршах українською, щоб ви могли цікаво привітати знайомого хлопця з днем народження.

Привітання з днем народження класному хлопцю у прозі

З днем народження! 🎉 Бажаю тобі неймовірного драйву, незабутніх пригод і море позитиву! Будь завжди крутячком, який знає, як зробити життя яскравішим! 😎

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З 16-річчям, крутий хлопче! 🎂 Твій час підкорювати вершини й мріяти на повну! Бажаю тобі сил, енергії, веселих друзів і багато приводів для святкування! 🍕

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З днем народження! 🥳 Нехай у 17 років ти відкриєш нові горизонти, станеш ще сильнішим, розумнішим і досягнеш своїх цілей. Будь неперевершеним у всьому! 💪

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З Днем народження класному хлопцю! 🎈 Ти той, з ким весело завжди і всюди. Бажаю, щоб у твоєму житті було багато щастя, гумору і сюрпризів!

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З 19-річчям! 🎂 Вік, коли весь світ відкритий для тебе. Бажаю знайти свою пристрасть, досягти висот і залишатися таким же крутим хлопцем! 🌟

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З Днем народження, мега-крутому хлопцеві! 🕶️ Нехай твій стильний і яскравий шлях буде сповнений успіху, радості й неймовірних моментів!

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З Днем народження! 🎉 Нехай у твоєму житті буде море подорожей, найкращі друзі, кохання та яскраві пригоди. Вперед до перемог! 🚀

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Класний хлопець, з Днем народження тебе! 🎈 Бажаю завжди бути центром уваги, досягати свого і кайфувати від кожного дня. 🌟

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З 17-річчям! 🥳 Це твій рік, щоб довести, що мрії збуваються. Будь сміливим, щасливим і впевненим у собі!

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З 19-річчям, крутому хлопцеві! 🎂 Нехай цей рік стане для тебе особливим, наповненим енергією, коханням і приємними сюрпризами. 💥

Привітання з днем народження хлопцю у віршах

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З Днем народження тебе, друже,

Хай успіх буде завжди поруч!

16 років – час мріяти й діяти,

Життя бери і ним насолоджуйся! 🎉

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Сьогодні тобі вже сімнадцять,

Час мрії й цілі втілювати!

Хай щастя поруч завжди йде,

А успіх хай у двері гряде! 🚀

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Хай цей день принесе лиш радість,

Класному хлопцю – вітання найкращі!

Бажаємо драйву, любові і мрій,

Хай кожен день буде, як новий двір! 🎈

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З 19-літтям, крутий хлопець!

Вже час вершини підкоряти,

Успіхів тобі безмежних,

І життєвих насолод чудових! 🌟

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Щоб смайли всюди усміхались,

А мрії всі твої збувались.

Хай буде радість, щастя й сміх,

І друзів вірних цілий оберіг! 😎

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Класний хлопець, це ж про тебе,

Хай удача йде до тебе!

З днем народження вітаєм,

І лише найкращого бажаєм! 🎂

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День народження твій хай дарує тепло,

Бажаємо тобі, щоб завжди все везло.

Класний хлопець, крутий чоловік,

Хай буде щасливим у житті кожен твій рік! 💪