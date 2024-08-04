Самці виявилися непотрібними: акула наплодила нащадків на самоті і спантеличила вчених

В одному акваріумі раптово додалося акул

Європейська куницева акула (Mustelus mustelus) приєдналася до тварин, для яких була підтверджена здатність до розмноження без участі самця. Це явище називається партеногенезом і зустрічається у деяких видів риб, плазунів і навіть птахів.

Дослідження на цю тему було оприлюднено у журналі Scientific Reports. Неочікуваний випадок "незайманого народження" за участю цієї риби був зафіксований в акваріумі в Італії у 2021 році, проте знайти генетичні докази змогли лише зараз.

Вчені вважають, що у куницевих акул спостерігається факультативний партеногенез, тобто вони можуть розмножуватися без участі самця, проте в нормальних умовах все ж таки шукають пару для зачаття потомства.

Вважається, що потреба переходу до настільки специфічної форми розмноження виникає при зниженні кількості самців у популяції, а тому найчастіше проявляється в неволі, де представників двох статей зазвичай тримають окремо.

У новому дослідженні було взято генетичні зразки для детального вивчення. Вчені виявили, що молоді акули виявилися самками і дуже схожими на матір, але не були її точними клонами, що характерно під час виду партеногенезу під назвою аутоміксис. У цьому разі відбувається злиття статевих клітин (гамет), що призводить до самозапліднення.

Вчені встановили, що у куницевих акул цей процес може повторюватися щорічно і фіксувався щонайменше у двох дорослих самок. Точна кількість нащадків, які вони народили у такий спосіб, не називається.

Європейська куницева акула може досягати двох метрів, але нечасто перевищує 1,2 метра. Зустрічається у Середземному морі та біля атлантичного узбережжя Європи та Північної Африки. Ці риби живуть на глибинах менше ніж 200 метрів і не становлять жодної загрози для людини.

Варто зазначити, що розмноження без участі самців для світу природи не таке вже й рідкісне і зустрічається у крокодилів, деяких видів змій та ящірок. А ось розмноження без участі самок поки що вдалося відтворити лише в лабораторних умовах. Тоді вчені перетворили сперматозоїди миші на яйцеклітини та запліднили їх, щоб отримати здорове потомство.