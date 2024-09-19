Сонце ніяк не схаменеться: Землю "атакує" магнітна буря, якої вона потужності

Вчені попереджають про "червоні" дні

На нашій планеті продовжує триматись магнітна буря, що була спричинена сильним сонячним спалахом 16 вересня. Астросиноптики прогнозували, що Землі більше нічого не загрожує, однак на світилі росте нова пляма, яка вже створила викиди корональної маси (СМЕ).

Сонячна пляма AR3825 вже створила два надпотужні X-спалахи, а саме класу X1.3 12 вересня та X4.5 14 вересня. Про це інформують вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

За їх словами, пляма має магнітне поле дельта-класу, яке містить енергію для додаткових вибухів класу X.

Варто нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-22 вересня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на Землі протримається одноденний геомагнітний шторм 7 балів потужності 19 вересня.

А потім, до кінця поточного тижня, прогнозується низька сонячна активність у 2-3 бали сили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці тижня.