Коли День матері відзначають в Україні: точна дата зворушливого свята

Цього особливого дня мамам дарують подарунки, листівки та квіти

День матері — одне з найзворушливіших свят, адже мама — це найважливіша людина в житті кожного, яка завжди підтримає, пробачить і любитиме незважаючи ні на що.

Ідею заснувати День матері запропонувала американка Анна Джервіс у 1908 році. Однак тоді цей день не мав такого позитивного значення, як зараз. Анна втратила свою матір у молодому віці, і тому вона захотіла, щоб у дітей був особливий день для вшанування близьких жінок.

День матері в Україні: дата

В Україні сімейне свято традиційно відзначають у другу неділю травня. У 2024 році ця дата випала на 12 травня. Свято було встановлено указом Президента України від 10 травня 1999 року.

Цікаво, що повага до цього свята існує в нашій країні набагато довше. Наприклад, українська діаспора у Канаді почала відзначати День матері ще на початку XX століття (1928 року). Пізніше ініціативу підтримали у всіх областях України, і вона набула масштабного характеру. За радянської влади свято було заборонено і залишалося таким упродовж тривалого часу — до 1999 року.

У День матері прийнято не лише дарувати подарунки своїм матерям, а й відвідувати їх, вітати за допомогою листівок та теплих слів. Зазначимо, що і поза святом дітям важливо показувати рідним людям свою повагу та любов, допомагати їм та підтримувати.

Нагадаємо, що цього місяця православні християни східного обряду відзначають кілька важливих релігійних свят. "Телеграф" підготував церковний календар на листопад 2024 року.