Солнце никак не опомнится: Землю "атакует" магнитная буря, какой она мощности

Ученые предупреждают о "красных" днях

На нашей планете продолжает держаться магнитная буря, вызванная сильной солнечной вспышкой 16 сентября. Астросиноптики прогнозировали, что Земле больше ничего не угрожает, однако на светиле растет новое пятно, уже создавшее выбросы корональной массы (СМЕ).

Солнечное пятно AR3825 уже создало две сверхмощные X-вспышки, а именно класса X1.3 12 сентября и X4.5 14 сентября. Об этом информируют учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, пятно имеет магнитное поле дельта-класса, содержащее энергию для дополнительных взрывов класса X.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 19-22 сентября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на Земле продержится однодневный геомагнитный шторм 7 баллов мощности 19 сентября.

А затем, к концу текущей недели, прогнозируется низкая солнечная активность в 2-3 балла силы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце недели.