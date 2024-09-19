Осінь потроху повертається: якою буде погода в Україні наприкінці тижня

Синоптик поділився прогнозом

В Україні ще продовжується бабине літо, проте осінь вже починає нагадувати про себе. Так, до кінця цього тижня в Україні стовпчики термометра показуватимуть до +28 градусів тепла.

"Телеграф" посилаючись на прогноз Ігора Кібальчича розповість, якою буде погода в регіонах України наприкінці робочого тижня. А також чи можна буде планувати вихідний на природі.

Синоптик пише, що у другій половині тижня на нас вже впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3 – 6 градусів. Але опадів, як і раніше, не очікується.

Погода в Україні 19 вересня

У четвер, 19 вересня, на всій території України очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні країни пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +11…+16, на сході та у Карпатах +7…+12, на узбережжі морів до +20; вдень +23…+28 градусів тепла.

Погода в Україні 20 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, утримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14, на узбережжі морів до +16…+18; вдень +23…+28 градусів тепла.

Погода в Україні 21 вересня

У суботу, 21 вересня, під впливом антициклону по всій Україні очікується сонячна погода, без опадів. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +10…+15, на узбережжі морів до +16…+18; вдень +23…+28 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що повінь у Центральній Європі посилюється.