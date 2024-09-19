Бьет током, когда гладите кота? Ученые разгадали секрет возникновения статического электричества

Ученые бились над загадкой более 2600 лет

Природа удивительная – даже в Сахаре может пойти дождь. А вот некоторые давно известные явления, ученым удалось объяснить только сейчас.

К примеру, статическое электричество. Она может возникать в разных ситуациях — с синтетической одеждой, или даже когда вы просто гладите кота. Статическое электричество создает трение между вашей рукой и шерстью кота. Наружные электроны меха и кожи взаимодействуют, в результате чего одна поверхность становится положительно заряженной, а другая – отрицательно.

Статическое электричество более выражено в средах с низкой влажностью, поэтому чаще наблюдается в зимние месяцы, когда отопление в помещении уменьшает влажность воздуха. Кот также может ударить током после того, как потерся о синтетические вещи.

Влияние статического электричества

Когда вы протягиваете руку, чтобы погладить кота после накопления заряда на вашей руке, вы можете почувствовать легкий удар, когда заряд выравнивается между вами и вашим котом. Это может повлечь за собой временный дискомфорт как для вас, так и для вашего питомца, но, как правило, это не вредно.

Откуда берется статическое электричество — ученые совершили открытие

Статическое электричество впервые наблюдали в 600 году до нашей эры, но исследователи пытались объяснить, как трение его вызывает. Недавно исследователи выдвинули и доказали гипотезу, что разные электрические заряды накапливаются на передней и задней частях скользящего объекта, создавая ток. К накоплению зарядов приводит разная сила деформации.

Статическое электричество, словно не сильно вредное, однако в промышленности может вызывать даже пожары, оно мешает механическому измельчению веществ в порошки и даже влияет на вкус кофейных зерен. Ученые говорят, что именно статическое электричество повлекло за собой слипание частиц — важный фактор создания нашей планеты.

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