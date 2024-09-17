Туристи виявили новий вид хамелеона на Мадагаскарі: він вражає розмірами (фото)

Вид міг вижити завдяки приватному власнику землі, який дав лісу відновитися протягом 20 років

Стрибучі павуки, гігантські багатоніжки і не тільки ховаються в джунглях Мадагаскару, однак туристам вдалося знайти куди більш милого мешканця цих джунглів. На ділянці прибережного тропічного лісу, який знаходиться під загрозою знищення, туристи знайшли новий вид листяних хамелеонів. Його назвали Brookesia nofy.

Про це пише NewScientist. Розмір цього хамелеона — менше половини довжини вказівного пальця людини – близько 33 міліметрів. Туристи розмістили фотографію незвичайного хамелеона в мережі, що дозволило вченим помітити його.

Загалом листяні хамелеони з цього роду всі мініатюрні, їхні колір схожий на колір опалого листя і вони є одним з рекордсменів за маленькими розмірами тіла. Попередній від хамелеона Brookesia nana описали в 2021 році. Його довжина лише 22 мм. Саме він вважається найменшою рептилією в світі.

Brookesia nofy довжиною 33 мм

Новий вид Brookesia nofy лише трохи більший. І він вже під загрозою зникнення, адже від прибережних тропічних лісів де мешкає хамелеон, залишилося лише близько 10%. Можливо цей вид зберігся саме тому, що ділянка лісу, де він мешкає, знаходиться на території приватного заповідника. Там же розміщується готель — власники не чіпали ліс протягом останніх 20 років.

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