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У Місяця з'явився менший брат: чи можна побачити новий супутник з Землі (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Місяць завжди обернений до планети одним боком
Місяць завжди обернений до планети одним боком. Фото Freepik

Перебування астероїда на орбіті буде не найдовшим за історію спостережень

З 29 вересня по 25 листопада Земля матиме два природних супутники. Окрім Місяця, навколо Землі буде обертатися астероїд 2024 PT5, також відомий як "міні-місяць".

Як пише CNN його не побачити навіть озброєним оком. Вперше про астероїд заговорили 7 серпня. Діаметр цього астероїда — 10 метрів. Таке явище, як тимчасове спільне обертання астероїда вже фіксували не так давно — у 2006 році це тривало майже рік, а у 2020 астероїд "прописався" на навколоземній орбіті на майже три роки.

Вчені будуть спостерігати за 2024 PT5 за допомогою Gran Telescopio Canarias і двометрового телескопа-близнюка, обидва на Канарських островах Іспанії. Та для спостереження через аматорські телескопи або біноклі астероїд буде занадто малим і тьмяним. Через 56,6 дня гравітаційне тяжіння Сонця поверне астероїд 2024 PT5 на його нормальну орбіту.

Наступний раз астероїд 2024 PT5 знову повернеться і стане "міні-місяцем" Землі на кілька днів у листопаді 2055 року та знову на кілька тижнів на початку 2084 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди поділась атмосфера Марса. Вчені припустили, що вона може ховатися в незвичному місці.

Теги:
#Місяць #Космос #Наука #Астероїд