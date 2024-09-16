Перші космічні туристи, що вийшли у відкритий космос, повернулись на землю: головні цікавинки місії (фото, відео)

Метою польоту були не розваги

Члени місії Polaris Dawn, запущеної 10 вересня 2024 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді, успішно повернулись на Землю. Екіпаж мав на меті піднятися на висоту приблизно 875 миль (1408 кілометрів), перевищивши попередні рекорди, встановлені місіями NASA Gemini.

Під час польоту відбувся перший комерційний вихід у відкритий космос. Це зробили двоє членів екіпажу, однак скафандри надівали усі — повітря випускалось з усього корабля.

Екіпаж здійснив вихід у відкритий космос, використовуючи розроблені SpaceX позакорабельні костюми (EVA). Під час комерційного виходу в космос у четвер люк капсули Dragon був відкритий повністю і вся команда була в безповітряному просторі. Командир місії та підприємець Джаред Айзекман вийшов лише до пояса, щоб коротко протестувати новий скафандр SpaceX, а за ним вийшла інженер SpaceX і провідний інженер з космічних операцій Сара Гілліс.

Вихід в космос на висоті 732,2 км над Землею

Гілліс, скрипалька з класичною освітою, також провела виступ на орбіті. Це вважається першим скрипковим виступом у космосі. Сара Гілліс виконала "Тему Рей" із фільму "Зоряні війни: Пробудження сили". Окрім Гілліс, що виконувала сольну партію пісні на скрипці, у відео є оркестри, які виконують пісню в різних куточках світу.

Окрім Айзекмана та Гілліс на борту були колишній пілот ВПС США Скотт "Кідд" Потіт та ще одна інженерка SpaceX Анна Менон. Під час п'ятиденної місії екіпаж проводив різні наукові експерименти, спрямовані на розуміння впливу космічного польоту на здоров'я людини. Це дослідження є життєво важливим для підготовки довготривалих місій до таких місць, як Місяць і Марс. Також місія включала перше в космосі випробування системи лазерного зв’язку Starlink

Капсула з екіпажем приземлилась у воду

Раніше "Телеграф" розповідав, що вулканічна активність на Місяці могла завершитися значно пізніше, ніж вважали вчені, або навіть тривати дотепер. Це змінює сприйняття супутника планети, адже доведеться "зсунути" дані на мільярди років.