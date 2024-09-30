У Луны появился младший брат: можно ли увидеть новый спутник с Земли (видео)

Пребывание астероида на орбите будет не самым длинным в истории наблюдений

С 29 сентября по 25 ноября Земля будет иметь два естественных спутника. Кроме Луны, вокруг Земли будет вращаться астероид 2024 PT5, также известный как "мини-луна".

Как пишет CNN его не увидеть даже вооруженным глазом. Впервые об астероиде заговорили 7 августа. Диаметр этого астероида – 10 метров. Такое явление, как временное совместное вращение астероида уже фиксировали не так давно — в 2006 году это длилось почти год, а в 2020 году астероид "прописался" на околоземной орбите почти на три года.

Ученые будут наблюдать за 2024 г. PT5 с помощью Gran Telescopio Canarias и двухметрового телескопа-близнеца, оба на Канарских островах Испании. Но для наблюдения через любительские телескопы или бинокли астероид будет слишком малым и тусклым. Через 56,6 дня гравитационное тяготение Солнца вернет астероид 2024 PT5 на его нормальную орбиту.

В следующий раз астероид 2024 года PT5 снова вернется и станет "мини-месяцем" Земли на несколько дней в ноябре 2055 года и снова на несколько недель в начале 2084 года.

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