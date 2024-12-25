В Дніпрі світла не буде годинами. Після ракетної атаки ввели графіки відключень
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Росія спробувала позбавити українців світла у свято
Через наслідки масштабної ракетної атаки, яку росіяни влаштували проти України на Різдво, 25 грудня, у низці областей запроваджено графіки відключень світла. Зокрема обмеження діють у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
"Телеграф" розповідає про графіки відключень світла в Дніпрі у середу, 25 грудня. У ДТЕК повідомили, що у зв'язку з масштабною ракетною атакою "Укренерго" дало розпорядження на запровадження графіків відключень.
У ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" оприлюднили графіки відключень, що діють в області. У компанії наголосили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 25 грудня
1.1 черга:
- з 05:30 до 08:30;
- з 15:30 до 19:00
- з 22:30 до 00:00.
1.2 черга:
- з 05:30 до 08:30;
- з 15:30 до 19:00.
- з 22:30 до 00:00.
2.1 черга:
- з 05:30 до 08:30;
- з 12:00 до 19:00.
2.2 черга:
- з 05:30 до 08:30;
- з 12:00 до 19:00.
3.1 черга:
- з 08:30 до 12:00;
- з 15:30 до 22:30.
3.2 черга:
- з 08:30 до 12:00;
- з 15:30 до 22:30.
4.1 черга:
- з 05:30 до 12:00;
- з 19:00 до 22:30.
4.2 черга:
- з 05:30 до 12:00;
- з 19:00 до 22:30.
5.1 черга:
- з 12:00 до 15:30;
- з 19:00 до 00:00.
5.2 черга:
- з 12:00 до 15:30;
- з 19:00 до 00:00.
6.1 черга:
- з 08:30 до 15:30;
- з 22:30 до 00:00.
6.2 черга:
- з 08:30 до 15:30;
- з 22:30 до 00:00.
Нагадаємо, 25 грудня, на Різдво, росіяни атакували Харків, Дніпро, Кременчук, Івано-Франківщину, Вінничину, Житомирщину. Вони били по об'єктах енергетики, секторах водопостачання, газопостачання та тепломережах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як 25 грудня відключатимуть світло в Києві. Там також введено погодинні графіки.