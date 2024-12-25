Рус

В Дніпрі світла не буде годинами. Після ракетної атаки ввели графіки відключень

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
670
Росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти
Росіяни продовжують атакувати енергооб'єкти. Фото Колаж "Телеграфа"

Росія спробувала позбавити українців світла у свято

Через наслідки масштабної ракетної атаки, яку росіяни влаштували проти України на Різдво, 25 грудня, у низці областей запроваджено графіки відключень світла. Зокрема обмеження діють у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Телеграф" розповідає про графіки відключень світла в Дніпрі у середу, 25 грудня. У ДТЕК повідомили, що у зв'язку з масштабною ракетною атакою "Укренерго" дало розпорядження на запровадження графіків відключень.

У ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" оприлюднили графіки відключень, що діють в області. У компанії наголосили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 25 грудня

1.1 черга:

  • з 05:30 до 08:30;
  • з 15:30 до 19:00
  • з 22:30 до 00:00.

1.2 черга:

  • з 05:30 до 08:30;
  • з 15:30 до 19:00.
  • з 22:30 до 00:00.

2.1 черга:

  • з 05:30 до 08:30;
  • з 12:00 до 19:00.

2.2 черга:

  • з 05:30 до 08:30;
  • з 12:00 до 19:00.

3.1 черга:

  • з 08:30 до 12:00;
  • з 15:30 до 22:30.

3.2 черга:

  • з 08:30 до 12:00;
  • з 15:30 до 22:30.

4.1 черга:

  • з 05:30 до 12:00;
  • з 19:00 до 22:30.

4.2 черга:

  • з 05:30 до 12:00;
  • з 19:00 до 22:30.

5.1 черга:

  • з 12:00 до 15:30;
  • з 19:00 до 00:00.

5.2 черга:

  • з 12:00 до 15:30;
  • з 19:00 до 00:00.

6.1 черга:

  • з 08:30 до 15:30;
  • з 22:30 до 00:00.

6.2 черга:

  • з 08:30 до 15:30;
  • з 22:30 до 00:00.

Нагадаємо, 25 грудня, на Різдво, росіяни атакували Харків, Дніпро, Кременчук, Івано-Франківщину, Вінничину, Житомирщину. Вони били по об'єктах енергетики, секторах водопостачання, газопостачання та тепломережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як 25 грудня відключатимуть світло в Києві. Там також введено погодинні графіки.

Теги:
#Дніпро #Світло #Відключення #графіки