В Дніпрі світла не буде годинами. Після ракетної атаки ввели графіки відключень

Росія спробувала позбавити українців світла у свято

Через наслідки масштабної ракетної атаки, яку росіяни влаштували проти України на Різдво, 25 грудня, у низці областей запроваджено графіки відключень світла. Зокрема обмеження діють у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Телеграф" розповідає про графіки відключень світла в Дніпрі у середу, 25 грудня. У ДТЕК повідомили, що у зв'язку з масштабною ракетною атакою "Укренерго" дало розпорядження на запровадження графіків відключень.

У ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" оприлюднили графіки відключень, що діють в області. У компанії наголосили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік може змінюватися.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 25 грудня

1.1 черга:

з 05:30 до 08:30;

з 15:30 до 19:00

з 22:30 до 00:00.

1.2 черга:

з 05:30 до 08:30;

з 15:30 до 19:00.

з 22:30 до 00:00.

2.1 черга:

з 05:30 до 08:30;

з 12:00 до 19:00.

2.2 черга:

з 05:30 до 08:30;

з 12:00 до 19:00.

3.1 черга:

з 08:30 до 12:00;

з 15:30 до 22:30.

3.2 черга:

з 08:30 до 12:00;

з 15:30 до 22:30.

4.1 черга:

з 05:30 до 12:00;

з 19:00 до 22:30.

4.2 черга:

з 05:30 до 12:00;

з 19:00 до 22:30.

5.1 черга:

з 12:00 до 15:30;

з 19:00 до 00:00.

5.2 черга:

з 12:00 до 15:30;

з 19:00 до 00:00.

6.1 черга:

з 08:30 до 15:30;

з 22:30 до 00:00.

6.2 черга:

з 08:30 до 15:30;

з 22:30 до 00:00.

Нагадаємо, 25 грудня, на Різдво, росіяни атакували Харків, Дніпро, Кременчук, Івано-Франківщину, Вінничину, Житомирщину. Вони били по об'єктах енергетики, секторах водопостачання, газопостачання та тепломережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як 25 грудня відключатимуть світло в Києві. Там також введено погодинні графіки.