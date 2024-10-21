Потепління до +17 і не лише. Прогноз погоди та прикмети на 22 жовтня

Погода в Україні буде теплою

У вівторок, 22 жовтня, в Україні встановиться тепла погода. Вдень температура повітря у деяких регіонах встановиться до +17 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр. На всій території України в основному буде невелика хмарність, але без опадів. На заході України вночі температура повітря коливатиметься від +1 до +4, а вдень від +13 до +17 градусів.

У центральних областях України вночі буде +3…+5 градусів, а вдень від 14 до 17 градусів тепла. На півдні температура повітря вночі буде +4…+7 градусів, а вдень від +13 до +17 градусів.

На півночі та сході України вночі стовпчик термометра покаже +2…+6 градусів, а вдень — +13…+16 градусів.

Також у вівторок, 22 жовтня, віруючі християни відзначають пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Християни вважають його захисником людей, які потребують підтримки та натхнення.

Традиції та прикмети дня 22 жовтня

Цього дня не рекомендується проводити в будинку генеральне прибирання, також не можна провокувати скандали та сварки. Ще не варто вирушати в далекі подорожі, тому що вони не принесуть радості.

Якщо у цей день буде сильна злива, значить, це надовго. Якщо ясно сяятиме сонце — незабаром буде похолодання, якщо вранці буде сильний туман — погода буде теплою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на яку погоду варто чекати українцям до кінця жовтня.