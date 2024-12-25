Мокрий сніг та туман: чи будуть в Києві морози наприкінці тижня

Упродовж 25-27 грудня в столиці прогнозується хмарність, місцями очікується мокрий сніг та туман

У Києві панує хмарна та майже суха погода, але синоптики попереджають про туман у середу та п'ятницю. Сильних морозів упродовж 25-27 грудня чекати не варто.

Крім цього, на найближчі дні також не прогнозується сильних вітрів. Про це повідомили у Meteofor.

У місті протягом всього дня, 25 грудня, небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці протримається туман. Опадів не прогнозується. Температура вдень зафіксується біля 0, а вночі було +1 градус. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6 м/с.

Четвер, 26 грудня, також обіцяє бути сильно хмарним. Ввечері є ймовірність дрібного мокрого снігу. Повітря вдень охолоне до -1 градусу, а вночі — до -2 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у першій половині доби — слабкі 5 м/с.

Суцільна хмарність не відступить і в останній робочий день тижня, 27 грудня. У першій половині доби передбачається туман, водночас вночі буде невеликий мокрий сніг. Денна температура опуститься до -1 градусу, а вночі зафіксується біля 0. Пориви вітру у п'ятницю не перевищать легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати на морози в Україні до кінця робочого тижня.