Після масованої атаки на Різдво: як в Одесі вимикатимуть світло 25 грудня

Ворог атакував енергетику України

Після масованої атаки Росії в Україні почалися відключення світла. В Одесі вже з’явилися графіки.

Про це повідомляє прес-служба ДПЕК. Згідно з її даними, у місті буде 6 черг, кожна з яких буде поділена на 2 підчерги:

У першій (1.1 та 1.2) та другій (2.1 та 2.2) черг світу не буде сьогодні до 10 ранку.

У черг 3.1, 3.2 – з 10:00 до 13:00.

Черга 4.1, 4.2 відключатимуть з 6:30 до 10:00.

Черги 5 та 6 відключать з 10:00 до 13:00. Також у цих черг не було світла о 6:30.

Нагадаємо, що під час чергової масованої атаки ворог знову атакував енергосистему України крилатими ракетами. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, зараз оператор системи передачі вживає необхідних заходів обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Він також додав, що щойно дозволятиме ситуація з безпекою, енергетики уточнюватимуть завдані пошкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про три варіанти того, як цієї зими відключатимуть світло у будинках українців.