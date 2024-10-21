На Сонці продовжують відбуватись спалахи: чи буде магнітна буря протягом тижня

Астросиноптики оновили графік

Землю довгий час не відпускала магнітна буря, але вона вже пішла на спад. Цей тиждень розпочнеться з мінімальної сонячної активності, однак є ймовірність середнього шторму протягом 21-27 жовтня.

Протягом останньої доби активність на Сонці була досить високою. За цей час відбулось п'ять спалахів класу С та один класу М1,7, як йдеться на сайті Meteoprog.

Такі сонячні спалахи можуть викликати лише невеликий рівень радіоперешкод на Землі або сонячний радіаційний шторм.

Водночас ймовірність малого геомагнітного шторму 21 жовтня на нашій планеті складає 5%, а великого — 1%.

Магнітні бурі на Землі 21-27 жовтня

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, упродовж цього тижня прогнозується лише середня магнітна буря в 4 бали.

Наразі, 21 жовтня, на Землі тримається низька сонячна активність, але вже 22 жовтня набіжить середній геомагнітний шторм в 4 бали.

Після того, з 23 по 27 жовтня, не очікується будь-яких збурень вище 3 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні протягом 21 жовтня.