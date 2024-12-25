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Бронювання від мобілізації. Влада відповіла на три популярні запитання

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
zaxid.net

Критично важливим підприємствам поставили жорстку умову

Чи будуть бронювати від мобілізації працівників критично важливих підприємств, якщо компанія має податкову заборгованість? Що робити, якщо при оформленні бронювання виникають технічні проблеми в "ДіЯ"? Чи розглядає влада питання бронювання ФОПів?

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко. Він дав відповідь на три поширені запитання.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Відстрочка для ФОПів, шахрайство на бронюванні та збільшення лімітів: як отримати "броню" за новими правилами".

Говорячи про відсутність заборгованості по податках у підприємства як умови оформлення відстрочки для своїх працівників, чиновник пояснив:

— Без податків не буде бюджету, не буде зарплати військовим, закупівлі озброєння і військової техніки. Тому податки — це критерій. Якщо у вас є заборгованість… Ну, вибачте… Підприємство не може бути критичним, якщо у нього є заборгованість. Значить, воно неправильно працює.

Відповідаючи на запитання технічні проблеми в застосунку "ДіЯ", голова департаменту порадив:

— Звертатись на службу підтримки "ДіЯ" і чекати, коли вони відрегулюють. В будь-якій інформаційній системі можуть бути збої, не завантажуватись якісь дані. Я думаю, що згодом буде краще і краще.

Торкнувшись теми бронювання ФОПів, Сергій Сметанко заявив, що в Мінекономіки поки це не підтримують такі ідеї.

— Треба розуміти, що тут питання не в бронюванні ФОПів, а у веденні ФОПів як суб’єктів системи мобілізаційної підготовки і мобілізації. Там не тільки бронювання, але й права, обов’язки, відповідальність. Чи готові ФОПи на це йти? Коли ми це питання підіймали в IT-середовищі, то вони одразу казали, що ні, їх це не цікавить. Будь-який ФОП може перейти на загальну систему оподаткування і бронюватись… [Питання бронювання ФОПів] не розглядається, оскільки не вбачається за доцільне, — підсумував представник влади.

Нагадаємо, раніше Сергій Сметанко пояснив "Телеграфу", чому Кабмін не затверджує список критично важливих підприємств.

Теги:
#Мобілізація #Бронювання #Відстрочка від мобілізації