Швидка та влучна артилерія AS-90 українських воїнів "розбирає" окупантів (фото, відео)

Українські військові хвалять британську гармату за дві якості

Британія постачає Україні чимало різного озброєння. Важливою частиною є артилерія, зокрема самохідна артилерійська система AS-90. Вона в ЗСУ отримує дуже схвальні відгуки.

Командир батареї Євген з позивним "Патрон" в коментарі "Арміяінформ" на Покровському напрямку розповідає, що AS-90 демонструє швидкість в наведенні на ціль та стрільбі. За 4,5 хвилини команда встигає отримати координати, підготувати САУ, виїхати на вогневу позицію в сотні метрів від схованки, навестися та відпрацювати по ворогу. Швидкострільність гармати в умовах українського використання — до 6 пострілів на хвилину.

Артилеристи вже навіть перестали рахувати, у скільки цілей вони влучили, адже окрім швидкості AS-90 має ще одну перевагу — влучність. Склади з боєприпасами, ворожі РСЗВ, бронетехніка тощо, у все влучає ця британська гаубиця. Командир гармати Ярослав розповів, що нещодавно поцілили у контрольно-спостережний пункт росіян з пристрільного пострілу, другий знадобився як "контрольний". Це виявився штаб ворога.

Технічні характеристики AS-90

Вага — 45 тонн,

Екіпаж — 5 осіб,

Озброєння

Основна 155-мм гармата L31A1 (довжина 39 калібрів), здатна стріляти різноманітними боєприпасами, включаючи осколково-фугасні снаряди,

Додатковий 7,62-мм кулемет НАТО L7 GPMG,

AS-90 на Покровському напрямку/ АрміяInform

Ефективна дальність стрільби — до 24 км,

Максимальна дальність активно-реактивними снарядами — до 30 км,

Швидкість — до 53 км/год на дорогах,

Дальність приблизно 420 км по шосе.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську ракету "Трембіта". Про розробку стало відомо напередодні, базовий зразок має дальність до 200 км, але розробляється і далекобійніша версія, яка здатна долетіти до Москви.