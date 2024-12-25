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Швидка та влучна артилерія AS-90 українських воїнів "розбирає" окупантів (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
155-мм САУ AS90 Новина оновлена 25 грудня 2024, 09:55
155-мм САУ AS90. Фото defence-ua.com

Українські військові хвалять британську гармату за дві якості

Британія постачає Україні чимало різного озброєння. Важливою частиною є артилерія, зокрема самохідна артилерійська система AS-90. Вона в ЗСУ отримує дуже схвальні відгуки.

Командир батареї Євген з позивним "Патрон" в коментарі "Арміяінформ" на Покровському напрямку розповідає, що AS-90 демонструє швидкість в наведенні на ціль та стрільбі. За 4,5 хвилини команда встигає отримати координати, підготувати САУ, виїхати на вогневу позицію в сотні метрів від схованки, навестися та відпрацювати по ворогу. Швидкострільність гармати в умовах українського використання — до 6 пострілів на хвилину.

Артилеристи вже навіть перестали рахувати, у скільки цілей вони влучили, адже окрім швидкості AS-90 має ще одну перевагу — влучність. Склади з боєприпасами, ворожі РСЗВ, бронетехніка тощо, у все влучає ця британська гаубиця. Командир гармати Ярослав розповів, що нещодавно поцілили у контрольно-спостережний пункт росіян з пристрільного пострілу, другий знадобився як "контрольний". Це виявився штаб ворога.

Технічні характеристики AS-90

  • Вага — 45 тонн,
  • Екіпаж — 5 осіб,
  • Озброєння
  • Основна 155-мм гармата L31A1 (довжина 39 калібрів), здатна стріляти різноманітними боєприпасами, включаючи осколково-фугасні снаряди,
  • Додатковий 7,62-мм кулемет НАТО L7 GPMG,
AS-90 на Покровському напрямку
AS-90 на Покровському напрямку/ АрміяInform
  • Ефективна дальність стрільби — до 24 км,
  • Максимальна дальність активно-реактивними снарядами — до 30 км,
  • Швидкість — до 53 км/год на дорогах,
  • Дальність приблизно 420 км по шосе.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську ракету "Трембіта". Про розробку стало відомо напередодні, базовий зразок має дальність до 200 км, але розробляється і далекобійніша версія, яка здатна долетіти до Москви.

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