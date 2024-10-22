Тишина долго не продержится: прогноз ученых относительно магнитных бурь

Солнце пока отдыхает

Хотя на Солнце продолжают происходить вспышки, но пока они не оказывают никакого влияния на нашу планету. Астросиноптики говорят, что солнечная активность быстро падает, но такая ситуация будет недолгой.

После почти непрерывных вспышек за последние 10 месяцев, Солнце быстро снижает свою активность. Она была минимальной за последние 48 часов и сила взрывов не была выше категории С, как говорят ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Резюмируя, астросиноптики предостерегают, что такая тишина не продержится долго и взрывы могут возобновиться в скором времени.

Магнитные бури на Земле в течение 22-27 октября

В то же время, ученые с сайта Meteoagent уверены, что в течение этой недели прогнозируется однодневная магнитная буря в 5 балла.

Сейчас, 22 октября, на нашей планете бушует мощный геомагнитный шторм в 5 баллов. Уже на следующий день, 23 октября, его сила упадет до "зеленого" уровня в 3 балла. Низкая солнечная активность продлится до конца недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце октября.