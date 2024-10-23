Цю гігантську рибу ріки Меконг вважали вимерлою, але вона все ще є (фото)

Риба має характерні зовнішні ознаки

Вимерлі тварини іноді знову з'являються в полі зору дослідників. Серед останніх ре-відкриттів — вимерла риба в річці Меконг. Цю величезну рибу вважали вимерлою до 2020 року.

Гігантські лососевий короп — один з символів регіону Меконг. Ці риби — хижаки, які можуть виростати до 1 м 20 см в довжину. Ця риба має характерне забарвлення та особливо прикмету — жовті плями навколо очей та горбок на кінчику нижньої щелепи. Ще в 2005 році вважалося, що цей вид риби зник з регіону ріки, однак в останні кілька років (2020 — 2023) її вже тричі помічали. Це дає надію що риба насправді не вимерла, однак через свою рідкість вона отримала прізвисько "риба-привид".

Гігантські лососевий короп має потужні щелепи

Риба виростає до 1 м 20 см

Одні з можливих причин скорочення кількості особин — промислове забруднення та надмірний вилов. Також негативно впливають понад 700 дамб, побудованих вздовж річки та її протоків, через що риба не може мігрувати вздовж течії. Вчені продовжують шукати докази того, що риба все ж таки не вимерла і ця помічена особина не остання в своєму виді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Дніпрі також виловили рідкісну рибу. Осетрів у ріці в Запоріжжі не бачили вже понад 70 років.