Не бачили пів століття: у Запоріжжі з Дніпра виловили червонокнижну рибу, як це пов'язано з війною (відео)

Цієї риби не було там понад 70 років

У запорізькій акваторії ріки Дніпро у Запоріжжі виловили великого осетра. Осетрові мешкали тут до будівництва Каховської ГЕС у 50-х роках минулого століття, та почали повертатися після зруйнування її греблі росіянами.

Відео осетра, якого виловили у Запоріжжі, показав Telegram-канал "ЗаБор Запоріжжя". Рибина, яку вполювали рибалки, велика.

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Як раніше пояснювали фахівці Запорізького природоохоронного патруля, у запорізьку акваторію р. Дніпро повернувся червонокнижний вид риби сімейства осетрових — осетер російський. До зведення Каховської ГЕС осетер заходив туди на нерест із Чорного моря. Після руйнування Каховської ГЕС російськими військами шлях для міграції осетрових у запорізьку акваторію знову відкрито.

Водночас співробітники Запорізького рибоохоронного патруля припускали, що осетер міг потрапити до Дніпра з Херсонського осетрового заводу. Його було затоплено внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.

Для довідки: осетер занесений до Червоної книги України. Він живе у морі, а для розмноження заходить у річки та може підійматись вверх до 1000 км від гирла. У СРСР був об'єктом промислу заради цінної чорної ікри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри численні похмурі прогнози про те, що дно Каховського водосховища перетвориться на пустелю, на ділі сталося протилежне. Насіння дерев, яке потрапило у воду перед тим як вона пішла після вибуху дамби, дало пагони через що тепер там складно навіть пройти через густі зарості.