ДНК поставила крапку в справі Христофора Колумба: відомо де він похований та чи був насправді іспанцем (відео)

Науковці розгадали не тільки секрет місце поховання Колумба, а і таємницю його походження

Вчені давно підтвердили, що Христофор Колумб не був тим, хто перший приплив до Америки. А наразі вчені розгадали кілька загадок пов'язаних із самою постаттю дослідника.

Науковці підтвердили, що рештки Христофора Колумба в Іспанії є справжніми. Тести ДНК підтвердили, що останки, поховані в Севільському соборі, дійсно належать Христофору Колумбу.

Питаннях, де саме знайшов місце останнього спочинку Колумб, було дуже дискусійне. Протягом десятиліть Іспанія та Домініканська республіка сперечалися за це право.

Тест ДНК підтвердив співпадіння решток в Іспанії зі зразками брата та сина Колумба, однак остаточну крапку ставити поки рано. Частина останків Христофора Колумба дійсно могла бути перевезена до Домініканської республіки. Дослідники закликають провести тестування і тих кісток, які знаходяться в Домініканській республіці, щоб остаточно закрити це питання.

Однак місце поховання Колумба — не єдина таємниця, яку змогли розгадати завдяки ДНК. Іспанські вчені визначили, що Христофор Колумб мав єврейське походження. Він найімовірніше народився в Західній Європі в місті Валенсія. Колумб міг приховувати єврейську приналежність та прийняти католицизм, щоб уникнути релігійних переслідувань.

Цей аналіз ДНК показує, що панівна теорія італійського походження Христофора Колумба не підтверджується. Загалом існує понад 20 суперечливих теорій щодо місця його народження. Називають ще місця у Польщі, Великобританії, Греці, Португалії, Угорщині та Скандинавії.

Вчені витратили на дослідження понад 20 років. Про результати повідомили у телевізійному документальному фільмі "ДНК Колумба: Його справжнє походження".

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