Эту гигантскую рыбу реки Меконг считали вымершей, но она все еще есть (фото)

Рыба имеет характерные внешние признаки

Вымершие животные иногда снова появляются в поле зрения исследователей. Среди последних ре-открытий — вымершая рыба в реке Меконг. Эту огромную рыбу считали вымершей до 2020 года.

Гигантский лососевый карп – один из символов региона Меконг. Эти рыбы – хищники, которые могут произрастать до 1 м 20 см в длину. Эта рыба имеет характерную окраску и особенно примету — желтые пятна вокруг глаз и холмиков на кончике нижней челюсти. Еще в 2005 году считалось, что этот вид рыбы исчез из региона реки, однако в последние несколько лет (2020 – 2023) ее уже трижды замечали. Это дает надежду, что рыба на самом деле не вымерла, однако из-за своей редкости она получила прозвище "рыба-призрак".

Гигантский лососевый карп имеет мощные челюсти

Рыба вырастает до 1 м 20 см

Одна из возможных причин сокращения количества особей — промышленное загрязнение и чрезмерный лов. Также отрицательно влияют более 700 дамб, построенных вдоль реки и ее проливов, из-за чего рыба не может мигрировать вдоль течения. Ученые продолжают искать доказательства того, что рыба все же не вымерла и эта подмеченная особь не последняя в своем виде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре также выловили редкую рыбу. Осетров в реке в Запорожье не видели уже более 70 лет.