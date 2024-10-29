С пирамидой и тысячами домов: ученые нашли неизвестный город погибшей цивилизации

Раскопки в регионе вести очень сложно из-за густого леса

Загадочная латиноамериканская цивилизация Майя окончательно пришла в упадок после прибытия в регион европейских завоевателей и оставила после себя много исторических памяток вроде характерных ступенчатых пирамид. Однако некоторые из их городов были затеряны и стали легендами. Впрочем, есть вероятность, что развитие технологий поможет найти хотя бы крупнейшие из них.

В 2013 году экологи провели мониторинг случайного участка лесов возле города Кампече (Мексика) площадью в 122 квадратных километра с помощью технологии лидара. Теперь же ученые из университета Тулейна (Луизиана, США) использовали полученные данные для поиска на карте мест поселений майя. Их исследование доступно в журнале Antiquity.

Работа археологов на полуострове Юкатан осложняется густой растительностью, поэтому далеко не всегда ученые могут добраться к отдаленным местам. Однако использование новой технологии позволяет заглянуть туда, куда нельзя попасть физически. И теперь мы начинаем понимать, что поселения майя не были чем-то редким, а плотность населения там была куда выше, чем считалось ранее.

Полученные с лидара данные были обработаны, чтобы повысить качество карты рельефа и выделить на них руины древних зданий. После этого их наносили на карту вручную.

По итогу ученые на исследованном участке обнаружили более 6,5 тысячи неизвестных зданий. Это включает в себя и целый каменный город с плотной застройкой и характерными пирамидами. Он уже получил название Валериана, а ученые предположили, что он был каким-то важным политическим центром.

"Мы нашли большой город с пирамидами прямо рядом с единственным шоссе в этом районе. Недалеко от города, где люди годами активно занимались сельским хозяйством среди руин. Правительство никогда не знало об этом; научное сообщество никогда не знало об этом", — говорит аспирант факультета антропологии Тулейнского университета Люк Олд-Томаса.

Затеряный город Валериана

Центр Валерианы

Технология лидара использует лазерные импульсы для точного измерения расстояний и позволяет быстро картографировать большие территории с высокой точностью.

Цивилизация Майя начала формироваться в период около 2000 лет до нашей эры и постепенно начала приходить в упадок в 900 годах нашей эры. Прибытие конкистадоров из Европы в 1517 году положило начало их окончательному коллапсу, после чего многие города пришли в запустенье. В настоящее время в Латинской Америке проживает около 6 миллионов потомков затерянной цивилизации, однако к настоящему времени они в большинстве своем вестернизировались, хотя некоторые и остаются верными традициям.

Цивилизация Майя остается одной из наиболее узнаваемых доколумбовских цивилизаций, а их помнят, в том числе и тот самый календарь, который предвещал человечеству "конец времен" и наделал очень много шума в 2012 году.

Как сообщалось ранее, ученые установили, что скорее всего первое колесо было изобретено в Карпатах копателями меди. Тамошним племенам понадобился способ транспортировки руды из узких шахт, что и привело к настоящему прорыву в развитии технологии.