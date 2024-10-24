Століття під кригою: дослідники розкрили нові деталі затонулого в Антарктиді корабля "Endurance"

На детальних знімках можна побачити розкидані по палубі речі

Дослідники з Фонду морської спадщини Фолклендських островів провели детальне 3D-сканування легендарного корабля "Endurance", що пролежав під кригою Антарктиди понад століття. Знімки увійдуть до нового документального фільму, прем'єра якого запланована на 1 листопада.

Про це повідомляє видання "LiveScience". Зазначається, що корабель завдовжки 44 метри зберігся напрочуд добре завдяки холодним водам моря Ведделла.

Щогла та частина поручнів не вціліли, проте верхня палуба залишилася майже недоторканою. На детальних знімках можна побачити розкидані по палубі тарілки, старий черевик серед такелажу та навіть шматок лінолеуму з оригінальним зірчастим візерунком.

Нові деталі, зняті завдяки сучасним технологіям

Нові деталі, зняті завдяки сучасним технологіям

Нові деталі, зняті завдяки сучасним технологіям

Корабель "Endurance" затонув у 1915 році під час амбітної експедиції сера Ернеста Шеклтона, метою якої було перше в історії перетинання Антарктиди пішки. Корабель вирушив з острова Південна Джорджія в серпні 1914 року, але не дістався берегів Антарктиди – його затисло кригою.

Корабель на архівному фото

Після 10 місяців боротьби з льодом судно не витримало тиску і, зрештою, затонуло. 28 членів екіпажу опинилися в екстремальній ситуації з обмеженими запасами та кількома рятувальними шлюпками. Їм вдалося дістатися безлюдного острова Мордвинова або Елефант, що знаходиться за 241 кілометр від Антарктичного півострова.

Корабель пролежав на дні 100 років

Напис і досі читається

Судно у чудовому стані

Шеклтон з п'ятьма моряками вирушив по допомогу на маленькому човні, подолавши 1200 кілометрів штормового океану до китобійної станції на Південній Джорджії. Рятувальна операція тривала чотири місяці, але завершилася успішно – всі члени екіпажу дивом вижили.

"Це не просто найвеличніша історія виживання в історії людства, це також історія про те, як поразка може обернутися тріумфом", – зазначив телеведучий і виконавчий продюсер документального фільму Ден Сноу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Китаї знайшли найменші яйця динозаврів. Скам’янілості виявили ще 2021 року, проте фахівці до останнього часу не могли з’ясувати, що мало з них вилупитися.