В одному з 7 див світу знайшли секретну гробницю зі скелетами (фото, відео)

Місце знахідки відоме за фільмом про Індіану Джонса

Навіть давно відомі дива світу можуть таїти в собі нерозгадані секрети. Таємну гробницю, у якій було 12 скелетів, виявила команда дослідників у об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Петрі, який вважається одним із семи сучасних див світу.

Несподіване відкриття висвітили ​​в новому документальному фільмі Discovery Channel. Скарбниця (казначейство) в Петрі є центром цілого міста, висіченого вручну на стінах пустельного каньйону жителями Набатейського королівства 2000 років тому. Широкому загалу це місце відоме з фільму "Індіана Джонс та останній хрестовий похід". Справжнє призначення казначейства залишається загадкою.

Спільний йордансько-американський проєкт, очолюваний виконавчим директором Американського дослідницького центру (ACOR), професором Пірсом Полом Крісменом, отримав надзвичайно рідкісний дозвіл провести дистанційне сканування землі. Дослідження виявило ймовірні підземні камери в Казначействі та навколо нього.

Похованню тисячі років

В руках одного зі скедетів була чаша

Вчені вважають, що гробниця, швидше за все, була побудована як мавзолей або склеп у Набатейському королівстві на початку першого століття нашої ери. Майже всі гробниці в Петрі були знайдені порожніми, тож знахідка такої кількості скелетів, кераміки тощо дозволить привідкрити завісу історії набатеїв.

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