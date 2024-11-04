Безперервна 10-денна магнітна буря досі тримається на Землі: що буде далі

Наша планета досі в тенетах шторму

Землю накрила магнітна буря, яка вже триває десять днів. За цей період її максимальна сила сягнула 6 балів і вона продовжить вирувати найближчим часом.

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, який складає свій прогноз шляхом інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій, наразі, 4 листопада, потужність шторму сягнула 6 балів, тобто він є сильним.

Вже 5 листопада він знизить свою силу до "зеленого" рівня. З 6 по 10 листопада не очікується будь-яких геомагнітних коливань вище 2 балів.

Для довідки: для оцінки сили магнітної бурі вчені використовують спеціальну шкалу — К-індекс. Якщо на графіку є значення, що коливаються від 1 до 4, то вони вважаються незначними й майже не впливають. А якщо є бурі від 5 до 9 балів, то вони несуть загрозу для магнітного поля Землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які області України накриє перший сніг. Крім нього, місцями варто очікувати на опади, штормовий вітер та температурні гойдалки.