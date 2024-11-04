Непрерывная 10-дневная магнитная буря до сих пор держится на Земле: что будет дальше
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Наша планета до сих пор в сетях шторма
Землю накрыла магнитная буря, которая длится уже десять дней. За этот период ее максимальная сила достигла 6 баллов, и она продолжит бурлить в ближайшее время.
Как говорится в ресурсе Meteoagent, который составляет свой прогноз путем информации из спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий, сейчас, 4 ноября, мощность шторма достигла 6 баллов, то есть он сильный.
Уже 5 ноября он снизит свою силу до "зеленого" уровня. С 6 по 10 ноября не ожидается каких-либо геомагнитных колебаний выше 2 баллов.
Для справки: для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу К-индекс. Если на графике есть колеблющиеся от 1 до 4 значения, то они считаются незначительными и почти не влияют. А если есть бури от 5 до 9 баллов, то они представляют угрозу для магнитного поля Земли.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие области Украины накроет первый снег. Кроме него, местами следует ожидать осадков, штормовой ветер и температурные качели.