Синоптики погіршили прогноз погоди в Україні - перший сніг накриє більше областей

Опади, штормовий вітер та температурні гойдалки – погода в Україні різко змінюється

У понеділок, 4 листопада, в Україні випаде сніг. Мова йде про 17 областей країни, в інших буде сонячно і дощитиме.

Такий прогноз зробили синоптики Укргідрометцентру. "Телеграф" показав карту, де буде йти сніг.

У цей день буде хмарно з проясненнями. У східних та північно-східних областях помірний мокрий сніг та дощ; на решті території невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі від +3 тепла до -2 морозу, у північній частині 0-5 тепла; вдень +4-+9 тепла, на півдні країни 8-13 градусів тепла", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, на Київщині буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5 тепла, вдень 4-9 тепла;

У Києві вночі 2-4, вдень 5-7 тепла. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по м.Київ та області 4 листопада пориви вітру 15-20 м/с.

Також синоптики попереджають, що у середу, 6 листопада, на території країни також випаде сніг. Проте опади накриють менше областей.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий синоптик Ігор Кибальчич. За його словами, у першій декаді листопада на українців чекатиме змінна і досить неприємна погода, а от у другій декаді умови стабілізуються.