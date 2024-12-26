Голосування за кандидатів до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони зірване: в чому причина

У відомстві пояснили, коли можна проголосувати

Сьогодні, 26 грудня, розпочалось рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Однак більшість охочих не могли віддати свій голос за жодного з кандидатів, оскільки сайт з голосуванням практично перестав функціонувати.

Про це повідомила радниця заступника міністра оборони Богдана Ярова на своїй сторінці у Фейсбук.

"Сайт для голосування ліг і не працює. Я не знаю як це сприймати", — йдеться в повідомленні.

Користувачів, які "проходять чергу очікування" надалі просто вибиває з системи і також не дає проголосувати.

Що кажуть в Міноборони

У Міноборони вже прокоментували інцидент. Там зазначили, що причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.

"Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:

Анулювати результати сьогоднішнього голосування.

Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.

Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням: https://rgk.vote.mod.gov.ua/", — написали в Міноборони.

Громадська Антикорупційна Рада при Міністерстві Оборони — що відомо

Нагадаємо, ГАР МО була створена після корупційного скандалу з яйцями по 17. За перший рік діяльності громадська антикоррада сприяла:

поверненню нелетальних закупівель на Prozorro, в результаті чого було зекономлено 8 мільярдів гривень,

пришвидшенню запуску Державного оператора тилу,

створенню наглядових рад АОЗ та ДОТ та не допустила об’єднання двох агенцій, що могло б послабити обидві та сповільнити закупівлі.

У грудні 2024 року Юрій Гудименко оголосив про створення коаліції з 15 кандидатів — ветеранів, волонтерів, журналістів і досвідчених громадських діячів. Голосування проходить на сайті https://rgk.vote.mod.gov.ua.