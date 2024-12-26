Голосування за кандидатів до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони зірване: в чому причина
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У відомстві пояснили, коли можна проголосувати
Сьогодні, 26 грудня, розпочалось рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Однак більшість охочих не могли віддати свій голос за жодного з кандидатів, оскільки сайт з голосуванням практично перестав функціонувати.
Про це повідомила радниця заступника міністра оборони Богдана Ярова на своїй сторінці у Фейсбук.
"Сайт для голосування ліг і не працює. Я не знаю як це сприймати", — йдеться в повідомленні.
Користувачів, які "проходять чергу очікування" надалі просто вибиває з системи і також не дає проголосувати.
Що кажуть в Міноборони
У Міноборони вже прокоментували інцидент. Там зазначили, що причиною цьому стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.
"Міністерство оборони України щиро вибачається за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості Міністерство оборони України ухвалило рішення:
- Анулювати результати сьогоднішнього голосування.
- Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року.
- Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00 за посиланням: https://rgk.vote.mod.gov.ua/", — написали в Міноборони.
Громадська Антикорупційна Рада при Міністерстві Оборони — що відомо
Нагадаємо, ГАР МО була створена після корупційного скандалу з яйцями по 17. За перший рік діяльності громадська антикоррада сприяла:
- поверненню нелетальних закупівель на Prozorro, в результаті чого було зекономлено 8 мільярдів гривень,
- пришвидшенню запуску Державного оператора тилу,
- створенню наглядових рад АОЗ та ДОТ та не допустила об’єднання двох агенцій, що могло б послабити обидві та сповільнити закупівлі.
У грудні 2024 року Юрій Гудименко оголосив про створення коаліції з 15 кандидатів — ветеранів, волонтерів, журналістів і досвідчених громадських діячів. Голосування проходить на сайті https://rgk.vote.mod.gov.ua.