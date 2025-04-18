В "Укрпошті" з гумором спробували пояснити ідею продажу ковбаси у відділеннях

Останнім часом "Укрпошта" перебуває в центрі уваги

"Укрпошта" знову опинилася в центрі пильної уваги — цього разу через поєднання гумору, побутової винахідливості та нових комерційних планів. Після резонансу навколо курячих ніжок для захисту від собак та анонсу продажу ковбаси у відділеннях, компанія вирішила пояснити свою позицію.

Ігор Смілянський опублікував відео на своєму каналі, у якому з іронією прокоментував ситуацію: "Ми пройшли великий шлях реформ — від курячих ніжок до курячої ковбаси". Очільник "Укрпошти" наголосив, що здатність жартувати з власних недоліків — риса впевнених людей та інституцій.

Раніше стало відомо, що компанія справді закуповувала курячі ніжки для своїх листонош. За словами Смілянського, це був простий, але дієвий засіб безпеки — у випадку нападу собаки працівник міг відволікти тварину їжею. Цю ініціативу він озвучив в інтерв’ю проєкту HackYourMom.

Через кілька днів компанія викликала нову хвилю обговорень — "Укрпошта" підписала угоду з МХП Юрія Косюка щодо реалізації ковбасної продукції у своїй торговельній мережі. Плани продажу ковбас у поштових відділеннях обурили частину українців, які згадали "курячі ніжки" як попередню ініціативу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що "Укрпошта" розширює географію аукціонів невручених посилок, додавши до проєкту ще шість міст: Львів, Тернопіль, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та Хмельницький. У компанії наголосили, що згідно з чинним законодавством, відправлення, які понад пів року зберігаються без запитів від відправника чи одержувача, мають право бути реалізовані через публічні торги.