Зеленський ввів нові санкції. Під ударом Куклачов, Джигурда, Расторгуєв, китайські компанії і не тільки (список)

Загалом санкційний список включає 39 фізичних та 60 юридичних осіб

Володимир Зеленський ввів нові санкції проти російських діячів та низки компаній. Під обмеження потрапили відомі росіяни: "котячий клоун" Юрій Куклачов, епатажний Микита Джигурда та співак Микола Расторгуєв.

Санкції також торкнулися кількох китайських фірм, які співпрацюють з Росією. Про це йдеться в указах, опублікованих на офіційному сайті глави держави.

На сайті президента оприлюднено два санкційні укази — №246/2025 та №247/2025. Перший документ спрямований проти 20 російських знаменитостей — акторів, співаків та спортсменів. Другий указ вводить обмеження щодо ряду інших фізичних осіб, а також 60 компаній, серед яких значна частина — китайські підприємства, що мають зв'язки з Росією.

Загалом санкційний список включає 39 фізичних та 60 юридичних осіб. Серед російських діячів культури та спорту, які потрапили під обмеження, є чимало відомих постатей: актор Віталій Гогунський, співак та колишній депутат Держдуми РФ Микола Расторгуєв, відомий виконавець Олександр Розенбаум.

Ось повний список російських діячів, проти яких введені санкції:

Апексімова Ірина – акторка і режисерка;

Велика Соф'я – фехтувальниця;

Вяльбе Олена – лижниця, олімпійська чемпіонка;

Гогунський Віталій – актор (відомий роллю Кузі у серіалі "Універ");

Джигурда Микита – актор;

Дронов Ярослав – співак (відомий під псевдонімом SHAMAN);

Кончаловський Єгор – кінорежисер і сценарист;

Куклачов Юрій – актор;

Кучера Оскар – актор;

Лебедєв Денис – боксер;

Миронов Євген – актор театру;

Нагорний Микита – гімнаст;

Панкратов-Чорний Олександр – актор і кінорежисер;

Полунін Сергій – артист балету;

Проводников Руслан – боксер;

Расторгуєв Микола – співак і колишній депутат Держдуми РФ;

Розенбаум Олександр – співак;

Сукачов Ігор – рок-музикант, актор, режисер;

Цискарідзе Микола – артист балету;

Чумаков Роман – репер (відомий як Жиган).

Згідно з документами, санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, обмеження торговельних операцій та заборону виведення капіталів. Крім того, вводиться заборона на поширення медіа від цих осіб та компаній на території України.

МЗС України має повідомити про ці санкції компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав, а також порушити питання про запровадження подібних обмежень з боку міжнародних партнерів. Обидва укази набрали чинності з моменту публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що порти США залишаться закритими для кораблів з Росії. Трамп продовжив санкції ще на рік.