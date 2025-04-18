Американці знову потрапили до мемів через "перевзування" щодо України

На ідею українців надихнула гучна заява Марка Рубіо

Гучна заява держсекретаря США Марко Рубіо, зроблена 18 квітня в паризькому аеропорту Ле Бурже, спричинила хвилю обурення серед українців. Зараз набирають популярності меми на адресу американського уряду, який вкотре "перевзувся", змінивши позицію щодо війни в Україні.

Курйозне фото опублікували в соцмережах. Автор намагався висміяти ситуацію, коли смілива та впевнена заява різко змінюється на обережну чи суперечливу позицію.

У таких дописах часто використовують образ клоуна як символ того, наскільки абсурдно виглядає така зміна риторики. Мем натякає: спершу були гучні обіцянки, а потім — нові виправдання та зміщення фокусу.

Що було раніше

18 квітня після дипломатичних зустрічей у Парижі держсекретар США Марко Рубіо сказав, що "найближчими днями американський уряд повинен визначити, чи можливий мир, чи ні".

"Сполучені Штати мають інші пріоритети", — додав політик.

Ця заява стала різким протиріччям до слів, які представники Вашингтона озвучували напередодні. Під час зустрічі з європейськими лідерами в Парижі американські посадовці демонстрували намір добитися повного припинення бойових дій в Україні у найкоротші строки — орієнтовно протягом кількох тижнів. Усі сторони тоді погодилися з пріоритетністю мети, озвученої президентом США Дональдом Трампом, — якнайшвидше завершити війну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що санкції, запроваджені Володимиром Зеленським проти низки російських діячів культури, серед яких опинився й дресувальник Юрій Куклачов, викликали хвилю обурення в російському інфопросторі. У відповідь росіяни почали масово створювати недолугі меми.