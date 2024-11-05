Место массового жертвоприношения детей нашли в Перу: ученые выяснили, почему их убили (фото)

Цивилизация, принесшая детей в жертву, жила в Перу до инков

Ученые разгадали один из секретов цивилизации чиму (Chimú). В 2022 году в Перу обнаружили 700-летний могильный курган. Курган был размером 60 на 20 м. В нем ученых ждала ужасная находка — 76 тел детей и два тела взрослых, все с разрезанной грудью. Их принесли в жертву чиму, господствовавшим в регионе с XII по XV век.

Как сообщает Live Science, исследователи кроме тел обнаружили также серебряные и медные квадраты, ушные украшения и ракушки особого вида, которые очень ценились в этой народности. Ученые установили, что у всех детей были модифицированы черепа. Когда они были младенцами, к ним привязали доски или повязки для головы, чтобы череп был удлинен. В цивилизации чиму такие модификации делали, однако не столь серьезные, при этом они были характерны для другой народности, жившей севернее, в регионе Ламбаеке (Lambayeque).

Найденные раковины также были распространены в Ламбаеке

Скелеты детей и взрослых, принесенных в жертву

Команда исследователей провела изотопный анализ и определила, что все эти дети выросли именно в регионе Ламбаеке и не были чиму. Скорее всего, детей и их семьи захватили в плен и привезли на место захоронения в Пампа-ла-Крус, чтобы они строили ирригационные системы. После строительства оросительных каналов, детей и двух взрослых принесли в жертву — чиму верили, что это даст земле плодородие. Это первое обнаружение жертвоприношения, когда чиму убивали не местных жителей. Ученые будут продолжать раскопки и исследования в Пампа-ла-Крус, чтобы узнать больше об этой доколумбовской цивилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые обнаружили 12 доисторических статуй. Они назывались "часовые дверей" и играли важную роль в Камбодже.