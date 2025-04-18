Кабмін офіційно звільнив Гаврилюка і не тільки. Які кадрові перестановки відбулись

Кабмін звільнив три особи з міністерств і стільки ж призначив на нові посади

Кабінет міністрів України провів чергові кадрові перестановки у Міністерстві оборони (МОУ) та ще кількох міністерствах. З посади було звільнено генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, якого вважали "останнім дорослим у МОУ".

Про це повідомляє урядовий портал. Зазначається, що відбулись звільнення з посад першого заступника та заступника міністерства, а також призначення нових осіб.

Звільнення

● Гаврилюка Івана Юрійовича звільнено з посади першого заступника міністра оборони України;

● Дуброва Сергія Олександровича звільнено з посади першого заступника міністра охорони здоров'я України;

● Порхуна Олександра Володимировича звільнено з посади заступника міністра охорони здоров'я України.

Гаврилюк Іван

Порхун Олександр

Дубров Сергій

Призначення

● Павліченко Олександра Анатолійовича призначено заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції;

● Суярко Сергія Миколайовича призначено державним секретарем Міністерства енергетики України;

● Табака Наталія Михайлівна призначена головою Державного агентства розвитку туризму України.

Павліченко Олександр

Суярко Сергій

Табака Наталія

Нагадаємо, що саме звільнення Гаврилюка, яке, за його словами, було за власним бажанням, викликало чимало обговорень. Член оборонного комітету парламенту Сергій Рахманін зазначав, що його звільнення з Міноборони стане великою втратою для відомства, адже Гаврилюк фактично виконував роль міністра оборони Рустема Умєрова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Офісі президента та Генштабі прокоментували інформацію про звільнення Олександра Сирського з посади Головкома ЗСУ.