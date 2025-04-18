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Бійці моляться їй перед штурмами. Як саморобна ікона на передовій стала "чудотворною"

Автор
Ігор Тимофєєв
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Це авто купили за гроші, що призначалися на будівництво церкви
Це авто купили за гроші, що призначалися на будівництво церкви. Фото Фото з особистого архіву

Ворог перетворив автомобіль на решето, однак жоден боєць не постраждав

Один із українських військових, який воює з першого дня повномасштабного російського вторгнення, на дозвіллі вишиває хрестиком. Таким чином вишив бісером ікону Покрови Божої Матері, яка стала "чудотворною".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів настоятель Свято-Пантелеймонівського храму Православної церкви України, благочинний Лубенського округу на Полтавщині о. Володимир (Ігнатович). Він розповів про диво, яке сталося з іконою.

Більше читайте у публікації: "Хіба це не Божий знак?": священник з Полтавщини молитвами рятує бійців на фронті".

За словами панотця, ікону в Лубнах освятили, вставили в рамку й повернули бійцю.

— Знаю, перед штурмами хлопці їй моляться. Як мінімум, десять військових завдяки цій іконі було врятовано одразу ж по поверненню на фронт, — каже священник.

Він розповів, що позашляховик, який пригнали захисникам і в якому привезли ікону, у перші ж хвилини вирушив на складне завдання.

— Треба було забрати хлопців, які потрапили у ворожу засідку й не могли самостійно вийти з позиції — там щільно працювала артилерія й літали дрони. Військовий за кермом, звісно, не їхав, а летів на позицію й назад. Джип зазнав "поранень", але жоден солдат не постраждав. Лише тоді, коли операція щасливо скінчилась, ми помітили, що не встигли забрати з автівки ікону, — каже о.Володимир.

Нагадаємо, раніше він розповів, як молитва врятувала бійців на передовій при ударі дрона.

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#Священик #Ікона #Чудо #Покрова Пресвятої Богородиці