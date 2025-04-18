Дякували за молитви. Священник розповів про диво з бійцями ЗСУ на передовій

Вирушаючи на "нуль", бійці просять благословити їх

Молитва за бійців ЗСУ, які перебувають на передовій або піддаються ворожим атакам на лінії бойового зіткнення, здатна врятувати життя українським воїнам. Іноді військові самі звертаються до священників по небесне заступництво.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів настоятель Свято-Пантелеймонівського храму Православної церкви України, благочинний Лубенського округу на Полтавщині о. Володимир (Ігнатович). Він розповів про один такий недавній випадок.

Більше читайте у публікації: "Хіба це не Божий знак?": священник з Полтавщини молитвами рятує бійців на фронті".

За його словами, українські військові мінували поле буквально за 600 метрів від ворога і їх засік ворожий дрон.

— Об’єктом нападу оператор безпілотника вибрав одного з групи. Все могло закінчитися дуже погано, тим паче вояки йшли з мінами в руках. Але дрон, ударившись у плече солдата, захищене бронежилетом, зрикошетив і відлетів у бік метрів на три. На щастя, хлопці отримали лише легкі осколкові поранення. Хіба це не Божий знак? — каже священик.

Він пояснив, що давно так склалося: вирушаючи на "нуль", бійці просять його благословити їх і молитися за них.

— Прохання надсилають у закритий месенджер. І в той момент, коли ворог намагався знищити мінерів, ми якраз молилися за цих воїнів.

А трохи раніше отримав повідомлення: "Ми вже вийшли. Дякуємо за молитви". Перед цим з бійцями тиждень не було зв'язку, — додав о.Володимир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про військового капелана Василя Вирозуба, який потрапив у полон біля острова Зміїний, провів у російських катівнях 68 діб, зазнавши важких моральних і тілесних тортур.