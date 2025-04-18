У ЗСУ перевірятимуть, де "халтурять": для новобранців запровадять анонімне опитування після навчання

На всі випадки у ЗСУ не будуть реагувати

В Україні стартував пілотний проєкт обов’язкового зворотного зв’язку від новобранців після проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Кожен військовослужбовець після завершення курсу має пройти анонімне опитування, яке дозволить оцінити якість навчання, умови побуту, мотиваційний стан та ставлення інструкторів.

Про це "Телеграф" дізнався від заступника Головнокомандувача ЗСУ, полковника Олега Апостола.

Відомо, що система працює вже два тижні, поки у тестовому режимі. Ще орієнтовно два тижні – і розпочнеться повноцінний запуск у всіх центрах, де проходять БЗВП.

Опитування проходитиме через спеціальний цифровий інтерфейс і буде обов’язковим етапом після закінчення підготовки. Запитання охоплюватимуть усі ключові аспекти служби. Приблизно це буде виглядати так:

— що було добре;

— що було погано;

— як оцінюєш фізичне навантаження;

— які були побутові умови;

— як ставились інструктори;

— чи покращилася мотивація після курсу;

— оцінка тактичної підготовки та інші блоки.

На уточнювальне запитання журналістки "Телеграфу", чи зміниться щось для новобранця, який у кожному пункті поставить найгірші оцінки, Апостол відповів, що ЗСУ не реагуватимуть на поодинокі випадки. Але якщо щонайменше 10 осіб після курсу вкажуть, що фізичний стан погіршився, навички не засвоєні або були проблеми зі ставленням — тоді будуть аналізувати ситуацію, і програма або підрозділ потрапляють у зону уваги.

Як уточнив представник Генштабу та легендарний танкіст Євгеній "Адам" Межевикін, у разі негативної оцінки буде створюватися спеціальна комісія, яка перевірятиме якість проведення підготовки.

Нагадаємо, паралельно з цим в армійському додатку "Армія+" вже функціонує система регулярних анонімних опитувань для військовослужбовців. За останній рік проведено 11 масштабних опитувань, які зібрали понад 200 тисяч відповідей. Опитування стосувалися цифрових бойових систем, психологічної підтримки, забезпечення зброєю та медициною.

Раніше "Телеграф" писав, що у кожному регіоні України з'являться центри підготовки громадян до національно спротиву. Кабмін ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування цих центрів.