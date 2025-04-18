Залізничник загинув в пожежі прямо в поїзді "Укрзалізниці". Всі деталі

Поїзд затримується на 1 годину

В одному з поїздів "Укрзалізниці" у п'ятницю, 18 квітня, сталась трагедія. Поблизу станції Путивль внаслідок пожежі у вагоні загинув залізничник.

Про це повідомила пресслужба УЗ. Зазначається, що інцидент стався у поїзді №115 Суми-Київ.

"Через пожежу у вагоні загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

За данини "Укрзалізниці", пожежу вже локалізували. Наразі причини займання та усі деталі трагедії з'ясовуються. Поїзд продовжив свій рух з Сум до Києва, але вже без 4 відчеплених вагонів.

"Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися…" — додали в УЗ.

Нагадаємо, напочатку квітня українка звинуватила "Укрзалізницю" у байдужості до безпеки. Жінка обурена не лише фізичним станом поїзда, а й відсутністю будь-яких механізмів захисту пасажирів. Адже у вагонах немає кнопки екстреного виклику тощо. УЗ вже відреагувала на ці скарги, зазначивши, що компанія відкрита до конструктивного діалогу.

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