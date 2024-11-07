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На пляжі Сіднея викинуло смердючі кулі: їх склад насторожив вчених (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Через смердючі знахідки пляжі закрили Новина оновлена 07 листопада 2024, 23:01
Через смердючі знахідки пляжі закрили. Фото Колаж "Телеграфу"

Кулі знайшли одразу на кількох пляжах

На пляжах поблизу Сіднея в Австралії знайшли чорні кулі зі специфічним запахом. Спочатку вважалося, що це рештки розливу нафти, однак дослідження показало, що ці кулі зроблені з фекалій і не тільки. Вони мають назву "фетберги" і зазвичай зустрічаються в каналізаційних системах, складаються вони з відходів.

Детальне тестування показало, що ці чорні кульки містять суміш матеріалів, яка стривожила вчених. Окрім фекалій людини там знайшли рекреаційні наркотики, промислові хімікати та кулінарну олію і дизельне пальне. Попри те що склад вже відомий, зрозуміти звідки вони взялися так і не змогли. Експерти з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) заявили, що, хоча склад відповідає антропогенним відходам, невідомо, чи вони походять із місцевих каналізаційних систем, скидаються з човнів чи є результатом зливових стоків.

Кулі з відходів на пляжі
Фетберги свідчать про забруднення води
Кулі на пляжі з відходів
Вчені знайшли сліди ліків та наркотиків

Знаходження подібних куль з фекалій свідчить про забруднення води навколо Сіднея. Влада вже закрила пляжі, де знайшли такі фетберги та розпочала очищення. Розслідування походження куль з фекалій триває.

Кулі з гівна
Пляжі закрили на очищення

Раніше "Телеграф" розповідав про жінку яка боялась народжувати дитину через те що злякалась її на УЗД. Вона вважала її схожою на персонажа з мультсеріалу "Зелені Обрубки" (Salad Fingers).

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#Австралія #Забруднення #Наука