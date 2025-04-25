"Чорнобиль відпочиває": як виглядає окупована Кирилівка перед пляжним сезоном 2025

На вулицях порожньо

Кирилівка в окупації з 2022 року, російські війська зайшли у селище майже відразу після початку повномасштабного вторгнення. За три роки війни загарбники Росії перетворили курортне містечко на привид.

Про це повідомляють місцеві пабліки Мелітополя. Там показали відео, як станом на квітень виглядає Кирилівка.

На кадрах помітно, що вулиці пусті і занедбані. А колишній парк розваг, який обслуговував багато туристів, вже не функціонує.

Варто зазначити, що багато місцевих жителів виїхали, більшість баз відпочинку не працюють, деякі перейшли під контроль загарбників або зазнали руйнувань. На прилеглих територіях російські війська облаштували свої позиції, що завдає шкоди природі, включно з піщаними пляжами та лиманами.

Під відео українці залишили свою думку у коментарях. Хтось сподівається, що Кирилівку незабаром повернуть. А інші зазначили, що в селище повернувся Радянський Союз.

Люди у коментарях вказали, що у Чорнобилі ситуація краще.

Кирилівка – селище на півдні Запорізької області, розташоване на узбережжі Азовського моря. До повномасштабного вторгнення Росії Кирилівка була одним із найпопулярніших курортів України. Тут працювали сотні баз відпочинку, дитячі табори, санаторії, розважальні комплекси та дельфінарій. Для місцевих жителів туризм був головним джерелом доходу.

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Також показали, як виглядають пляжі на колись популярному курорті. Автор відео зазначив, що біля моря почали з'являтись люди. Але у порівнянні з іншими роками їх дуже мало.

Що відомо про Кирилівку

Кирилівка — це популярне курортне селище міського типу на півдні України, розташоване на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області.

Пляжі та географія:

Кирилівка має близько 20 км піщаних пляжів.

Поділяється на кілька основних пляжних зон: Центральний пляж, Пересип, Федотова коса та Коса Пересип.

Пляжі переважно піщані з пологим входом у море, що робить їх ідеальними для відпочинку з дітьми.

Кирилівка до повномсштбного вторгнення

Як виглядали пляжі в Кирилівці до 2022 року

У Кирилівці розташовано понад 300 баз відпочинку, пансіонатів, готелів та приватних садиб. На території курорту функціонують кілька аквапарків, найбільший — "Острів Скарбів". Є близько 50 закладів харчування, ринки, розважальні заклади.

До 2022 року щорічно Кирилівку відвідували приблизно 1,5-2 мільйони туристів. Основний потік відвідувачів був з України (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області). Також багато відпочивальників приїжджало з Білорусі та російськомовних регіонів.

Центр Кирилівки до повномасштбної війни

Відпочинок у Кирилівці до повномасштабного вторгнення

Постійне населення Кирилівки становить приблизно 3500-4000 осіб. У літні місяці кількість людей в селищі збільшується в десятки разів. Більшість місцевих мешканців зайняті в туристичному секторі.

Після 2022 року туристичний потік значно зменшився через російське вторгнення та близькість до зони бойових дій, що суттєво вплинуло на економіку селища та життя місцевих мешканців.

Раніше "Телеграф" писав, що на берег моря у Кирилівці викинуло велику кількість мазуту. Це сталось після того, як два російські танкери із майже 10 тисячами тонн мазуту затонули в Керченській протоці під час шторму 15 грудня. Через пошкодження корпусів суден у море витекла велика кількість мазуту, що утворило на воді велику нафтову пляму.