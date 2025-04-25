Обличчя було спотворене кістами та виразками: як експрезидент Ющенко виглядав до та після отруєння

З організму політика вдалося вивести 95 відсотків діоксину

Третій президент незалежної України Віктор Ющенко, у якого в Карпатах знайшли покинуту дачу, у 2004 році став жертвою замаху. В результаті отруєння його обличчя сильно змінилося, оскільки організм був уражений сильною отруйною речовиною. Однак, попри минулі 20 років, правоохоронці так і не розкрили цю справу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Віктор Ющенко виглядав до отруєння та який він зараз. Ми нагадаємо деякі подробиці цього резонансного інциденту.

Віктор Ющенко – як він виглядав до отруєння і що відомо

Отруєння Віктора Ющенка сталося наприкінці 2004 року, коли був розпал президентських перегонів. Згідно з соціальними опитуваннями, тоді Ющенко, якому протистояв Віктор Янукович, впевнено займав лідируючі позиції за результатами голосування.

Віктор Ющенко до отруєння діоксином, Фото: Getty Images

Проблеми зі здоров’ям у нього почалися після вечері у Києві на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. На вечорі також були присутні голова СБУ Ігор Смешко та народний депутат Давид Жванія.

За кілька годин Ющенко відчув погіршення самопочуття, а саме сильний головний біль, а наступного дня він уже не міг підвестися з ліжка. Його терміново доставили до клініки Австрії, де лікарі заявили, що його отруїли діоксином. Про це згадував експрезидент у своєму інтерв’ю ВВС.

Як виглядав Віктор Ющенко до замаху, Фото: Getty Images

Фахівці з женевського Центру прикладної токсикології людини заявляли, що рівень діоксину в організмі українського політика на момент звернення за медичною допомогою перевищував норму більш ніж у 50 тисяч разів. А отруйна речовина називалася "тетрахлордібензопарадіоксин".

Внаслідок отруєння обличчя Віктора Ющенка було спотворене, на ньому з’явилися кісти та виразки, а самі м’язи обличчя були паралізовані, тому політику було важко говорити. Ющенко зізнався, що йому було страшно після отруєння, але він був щасливий, що зміг перемогти смерть.

Обличчя Віктора Ющенка після отруєння, Фото: Getty Images

У 2009 році особистий лікар Ющенка Ростислав Валіхновський заявив, що з організму політика було виведено 95 відсотків діоксину. Сліди отруєння видно на обличчі й зараз, але вже не такі помітні, як це було відразу після замаху.

З організму Віктора Ющенка вивели 95% отрути, Фото: Getty Images

Тоді головним підозрюваним у справі проходив Володимир Сацюк, на дачі якого відбулася вечеря, але слідство так і не встановило його причетності до замаху. Згодом справа взагалі зайшла в глухий кут. А в листопаді 2024 року видання Bloomberg повідомило, що розвідка США надала засекречений меморандум 2016 року, в якому йшлося про те, що діоксин в їжу Ющенко додала російська розвідка. Але відомство не стверджувало цей факт від свого імені, а посилалося на слова соратників експрезидента, які розповідають про замах.

Як Віктор Ющенко виглядав одразу після отруєння і зараз, Фото: Getty Images

Старша слідчий ГПУ у 2003-2010рр Галина Климович в інтерв’ю "Мосейчук+" за 2024 рік розповіла, що експертизи у справі отруєння Ющенку було складно проводити.

"У нього було повністю спалено стравохід. У нього не було живих органів. Просто в Україні на той час не було методик виявлення діоксину. Не було лабораторій", — зазначила Климович.

За її словами, отруєння експрезидента найбільше було потрібне росіянам, щоб Україну очолив Віктор Янукович. Путін хотів заволодіти газотранспортною системою, флотом і йому потрібен був покірний президент, який давно сидить у нього "на гачку".

"Телеграф" писав раніше, що торік була річниця Помаранчевої революції. Ми писали про те, як 20 років змінився Віктор Ющенко.