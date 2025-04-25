Обличчя було спотворене кістами та виразками: як експрезидент Ющенко виглядав до та після отруєння
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З організму політика вдалося вивести 95 відсотків діоксину
Третій президент незалежної України Віктор Ющенко, у якого в Карпатах знайшли покинуту дачу, у 2004 році став жертвою замаху. В результаті отруєння його обличчя сильно змінилося, оскільки організм був уражений сильною отруйною речовиною. Однак, попри минулі 20 років, правоохоронці так і не розкрили цю справу.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Віктор Ющенко виглядав до отруєння та який він зараз. Ми нагадаємо деякі подробиці цього резонансного інциденту.
Віктор Ющенко – як він виглядав до отруєння і що відомо
Отруєння Віктора Ющенка сталося наприкінці 2004 року, коли був розпал президентських перегонів. Згідно з соціальними опитуваннями, тоді Ющенко, якому протистояв Віктор Янукович, впевнено займав лідируючі позиції за результатами голосування.
Проблеми зі здоров’ям у нього почалися після вечері у Києві на дачі тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. На вечорі також були присутні голова СБУ Ігор Смешко та народний депутат Давид Жванія.
За кілька годин Ющенко відчув погіршення самопочуття, а саме сильний головний біль, а наступного дня він уже не міг підвестися з ліжка. Його терміново доставили до клініки Австрії, де лікарі заявили, що його отруїли діоксином. Про це згадував експрезидент у своєму інтерв’ю ВВС.
Фахівці з женевського Центру прикладної токсикології людини заявляли, що рівень діоксину в організмі українського політика на момент звернення за медичною допомогою перевищував норму більш ніж у 50 тисяч разів. А отруйна речовина називалася "тетрахлордібензопарадіоксин".
Внаслідок отруєння обличчя Віктора Ющенка було спотворене, на ньому з’явилися кісти та виразки, а самі м’язи обличчя були паралізовані, тому політику було важко говорити. Ющенко зізнався, що йому було страшно після отруєння, але він був щасливий, що зміг перемогти смерть.
У 2009 році особистий лікар Ющенка Ростислав Валіхновський заявив, що з організму політика було виведено 95 відсотків діоксину. Сліди отруєння видно на обличчі й зараз, але вже не такі помітні, як це було відразу після замаху.
Тоді головним підозрюваним у справі проходив Володимир Сацюк, на дачі якого відбулася вечеря, але слідство так і не встановило його причетності до замаху. Згодом справа взагалі зайшла в глухий кут. А в листопаді 2024 року видання Bloomberg повідомило, що розвідка США надала засекречений меморандум 2016 року, в якому йшлося про те, що діоксин в їжу Ющенко додала російська розвідка. Але відомство не стверджувало цей факт від свого імені, а посилалося на слова соратників експрезидента, які розповідають про замах.
Старша слідчий ГПУ у 2003-2010рр Галина Климович в інтерв’ю "Мосейчук+" за 2024 рік розповіла, що експертизи у справі отруєння Ющенку було складно проводити.
"У нього було повністю спалено стравохід. У нього не було живих органів. Просто в Україні на той час не було методик виявлення діоксину. Не було лабораторій", — зазначила Климович.
За її словами, отруєння експрезидента найбільше було потрібне росіянам, щоб Україну очолив Віктор Янукович. Путін хотів заволодіти газотранспортною системою, флотом і йому потрібен був покірний президент, який давно сидить у нього "на гачку".
"Телеграф" писав раніше, що торік була річниця Помаранчевої революції. Ми писали про те, як 20 років змінився Віктор Ющенко.