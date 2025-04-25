Обіцяв розібратися, але знову влаштував зашквар: Шевченко потрапив у скандал

"Шева" за час своєї роботи в УАФ не зумів розібратися зі скандальним чиновником обласного рівня

У п’ятницю, 25 квітня, у Будинку футболу у Києві відбувся XXVII Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). На ньому президент УАФ Андрій Шевченко опинився в епіцентрі гучного скандалу.

Річ у тім, що Делегати Конгресу УАФ не позбавили голову Запорізької обласної асоціації футболу Віктора Межейка посади почесного члена виконкому організації. Ба більше, Межейко став почесним членом Запорізької обласної асоціації футболу. Про це сам Віктор розповів у коментарі для Tribuna.

– Через ваші звинувачення у зв’язках з "антимайданом" часів Революції гідності Шевченко обіцяв, що перегляне ваше призначення.

– Це не до мене. А до Андрія Миколайовича. За всіма українськими законами мене виправдали, немає жодних звинувачень. Я один із тих, хто не залишав Запоріжжя з початку війни й весь час там працював. Тому що це моє рідне місто.

Зазначимо, Межейка пов’язують з "антимайданом", зокрема його засудили за розгін запорізького Майдану у 2014 році.

Суд над Віктором Межейком проходив 9 років тому

У мережі розкритикували Шевченка.

"Дуже не люблю, коли з нас роблять ідіотів. Не вийде. Конгрес УАФ помилився, УАФ помилилася", — написав головний редактор Tribuna Олег Щербаков.

"Такі люди, як Межейко, не повинні бути почесними членами нашого футболу, суспільства", — заявив журналіст та коментатор Володимир Звєров.

Нагадаємо, Шевченко офіційно став головою УАФ у січні 2024 року. Одним із перших рішень "Шеви" стало нагородження Межейка, що викликало критику з боку громадськості. Андрій Миколайович пообіцяв розібратися у ситуації ще у січні 2024 року.