Сонце ніяк не вгамується: якої сили буде магнітна буря наприкінці робочого тижня

Вчені спостерігають за новими сонячними плямами

Земля продовжує відчувати на собі затяжну магнітну бурю, яка триматиметься до кінця поточного робочого тижня. Астросиноптики також застерігають про нові сонячні спалахи.

Як кажуть вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 7 листопада, коли викид корональної маси (СМЕ) вразить магнітне поле Землі.

Водночас згідно зі моделями NOAA і NASA, тільки маленька частина СМЕ торкнеться нашої планети, тому вчені більш схильні до його промаху. Отже, ймовірність магнітної бурі низька.

Тим часом синоптики з NOAA зафіксували нову сонячну пляму, яка з ймовірністю 35% може викликати спалах класу Х вже 6 листопада.

"Пронумеровані AR3883 й AR3886, у яких є надзвичайно складні активні області. Задня група (3886) більше схожа на "постріл дробовика", ніж на звичайну сонячну пляму, з більш ніж 10 розсіяними темними ядрами. Магнітні поля змішаної полярності, що виникають між цими ядрами, можуть легко з’єднатися та вибухнути", — пояснили на сайті.

Магнітні бурі на Землі протягом 6-10 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 6 листопада, нашу планету охопив 5-бальний геомагнітний шторм. Він триматиметься й 7 листопада. Але вже 8 листопада, потужність магнітної бурі впаде до 3 балів, тобто до мінімальної сонячної активності. Упродовж вихідних також не прогнозується будь-яких коливань.

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