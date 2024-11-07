"Демонічна дитина": в Англії дівчина боялася ненароджену дочку, схожу на "Обрубка" (фото)

Навіть сонографіст був здивований, побачивши зображення дитини

В Англії дівчина, на ім'я Джейд Бойленд поділилася своєю історією, як дала своїй дочці прізвисько "демонічна дитина". Річ у тому, що побачивши зображення свого майбутнього малюка на першому скринінгу, вона злякалася, оскільки жахлива постать була дуже схожа на зловісного персонажа з мультсеріалу "Зелені Обрубки" (Salad Fingers).

Про це пише Mirror. Джейд розповіла, що очікувала побачити класичний знімок бічного профілю дитини. Навіть сонографіст засміявся з дивного зображення, а потім швидко пояснив, що все виглядає нормально.

"Вона весь час дивилася назовні, ми не могли змусити її повернутися. Я намагалася змусити її рухатися. Не допомагало, вона не рухалася. Спочатку я злякалася, але потім мені стало смішно. Друзі та сім’я сміялися, коли побачили знімок. Я не думаю, що багато хто бачив щось подібне", — поділилася спогадами Бойленд.

Фото: Kennedy News and Media

Персонаж мульсеріалу "Зелені Обрубки"

Невдовзі після цього народилася Лідія Елвуд. Джейд ретельно її оглядала, але вже при народженні вона зовсім не була схожа на того мультяшного та моторошного персонажа.

Фото: Kennedy News and Media

Дівчина жартома охрестила Лідію Елвуд "дитиною-демоном" і стверджує, що особистість її "зухвалої" дочки відповідає цому прізвиську. Нині дівчинці вже сім років.

Фото: Kennedy News and Media

До речі, після того, як вона поділилася страшним знімком у соціальних мережах, користувачі почали дивно коментувати моторошну схожість Лідії з персонажем мультфільму.

Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Волині з кишківника дитини дістали градусник. Як виявилось, мати хотіла вилікувати його, але все пішло не за планом.