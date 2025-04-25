У секонд-хенді у Дніпрі виявили незвичну знахідку з триколором: "Це ганчірка?" (Фото)

У коментарях розгорілися спорти щодо цієї речі

У Дніпрі в одному із секонд-хендів покупці виявили незвичайну річ — футболку із російським прапором на рукаві. Користувачів соцмереж обурив факт продажу речі з російською символікою під час того, як у нашій країні вже котрий рік триває повномасштабна війна.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Місцеві паблік пише, що магазин, де помітили цю футболку, розташований на книжковому ринку на Театральному бульварі.

Футболка знаходилася серед інших речей, які продають у цьому секонд-хенді. В описі до посту запитуються, чи переглядає персонал речі, які йдуть на продаж.

У коментарях розгорілася суперечка щодо цієї речі. Деякі пишуть, що продавати її можна тільки як ганчірку для миття підлоги.

При цьому один із користувачів повідомив, що цю футболку нібито купили одні з відвідувачів магазину і потім спалили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з українських магазинів продавали зошити з російським алфавітом. У компанії відреагували на скандал. Варто наголосити, що користувачі мережі в коментарях написали, що не потрібно прибирати товар, якщо він комусь не подобається.