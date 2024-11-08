Затяжна магнітна буря досі буяє, є ймовірність нових сонячних спалахів: прогноз на вихідні

На світилі розташовано 3 плями

Сонце не перестає робити Землі геомагнітні "подарунки" у вигляді викидів корональної маси (СМЕ). Вони провокують магнітні бурі на нашій планеті. Одна з таких триває вже 14 днів і найближчими днями не збирається завершуватись.

На світилі тепер є три великі сонячні плями, одна з яких з'явилась нещодавно — AR3889. Вони становлять загрозу для сонячних спалахів класу X, тобто найпотужніших, як повідомили астросиноптики з сайту Spaceweather.

"AR3889 приєднується до AR3883 і AR3886, усі з яких мають магнітні поля змішаної полярності (дельта-клас), чутливі до вибухового магнітного перез'єднання", — додають вчені.

Водночас синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) оцінюють ймовірність Х-спалахів 8 листопада в 35%.

Магнітні бурі на Землі протягом 8-10 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 8 листопада, на Землі тримається 5-бальна магнітна буря. Вже 9 листопада її сила зменшиться до 4 балів. Середній геомагнітний шторм прогнозується і 10 листопада.

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