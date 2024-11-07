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Затяжну магнітну бурю може підживити викид із Сонця: якою буде її сила

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото Відкриті джерела

Сонце не дає відпочити

Сонце продовжує створювати сонячні спалахи, які провокують магнітні бурі на Землі. Одна з таких триває вже довгий час і найближчими днями не збирається зменшувати свою силу.

Незначні геомагнітні бурі класу G1 можливі 7 листопада, коли викид корональної маси (СМЕ) вдарить по магнітному полю Землі. Про це повідомили астросиноптики з сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Тим часом, моделями NOAA і NASA передбачено, що Землі торкнеться лише невелика частина СМЕ, тому ймовірність геомагнітного шторму низька.

Магнітні бурі на Землі протягом 7-10 листопада

Як йдеться у ресурсі Meteoagent, наразі, 7 листопада, на Землі тримається 5-бальна магнітна буря. Вже 8 листопада її сила зменшиться до 4 балів. Середній геомагнітний шторм прогнозується і 9 листопада. В останній день цього тижня, 10 листопада, очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деякі області Україні увірветься потепління до +15 градусів. Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік